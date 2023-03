Novate: partita di calcio fra detenuti finisce in rissa, sette gli imputati

Partita di calcio fra detenuti delle Novate finisce in rissa, da una parte i romeni, dall’altra gli albanesi: diversi i feriti con prognosi fino a due settimane, sette gli imputati. mercoledì pomeriggio, 1 marzo, il processo nel corso del quale ha testimoniato online (per la prima volta nel tribunale di Piacenza, fatta eccezione per i periodi di lockdown) la dottoressa Giuliano Greco dalla casa circondariale di Caltanisetta dove si trova tuttora in servizio. All’epoca dei fatti , il 5 giugno del 2017 la Greco era in servizio alle Novate.

“Era in corso una partita di calcio fra detenuti. Erano le prime ore del pomeriggio”- ha testimoniato Greco attraverso un video “ – ad un certo punto, in seguito ad un’azione di gioco, si è verificata una situazione diversa, perché i giocatori sono venuti alle mani. Il processo è stato rinviato a giugno per la sentenza.