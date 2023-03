“Qui è un inferno”. Le ultime parole alla moglie, prima di morire in guerra in Ucraina

“Vuoi sapere come vanno le cose? Ti prego, non chiedermi niente. Qui è un inferno”. Sono le ultime parole che Bohdan Bodak ha detto parlando al telefono con la moglie Natalia pochi giorni prima di morire in guerra in Ucraina, il suo Paese. Alcune settimane dopo l’inizio del conflitto era partito da Piacenza, dove viveva e lavorava dal Duemila, per arruolarsi come volontario nell’esercito. Ha trovato la morte il 20 gennaio scorso, colpito da un razzo russo che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava in trincea, a Yampoliuka, villaggio vicino a Donetsk, nel Donbass. Aveva 39 anni, Bodak, ed era originario di Leopoli. Ma nella nostra città aveva costruito la sua famiglia e aveva tutti i suoi affetti: oltre alla consorte, lascia anche due figlie di 16 e 9 anni, la madre e la sorella.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’