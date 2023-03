Sarmato, statua di Padre Pio decapitata. Il consigliere Sassi: “Mancata attenzione”

Padre Pio perde la testa e il consigliere di minoranza Piero Sasso si infuria. Il caso della decapitazione di una statuetta votiva dedicata a San Pio di Pietrelcina è arrivato martedì sera in consiglio comunale a Sarmato, dove il consigliere ha lamentato la mancanza di attenzione nei confronti dell’immagine sacra.

Secondo Sasso la statuetta – alta una ventina di centimetri e collocata anni fa in una nicchia nel giardino delle scuole medie da alcuni fedeli – era senza testa da sabato: non è chiaro se per un atto vandalico o per un normale degrado del materiale.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’