Telefonia, a Bettola fuori uso diverse linee da quattro giorni. Cittadini infuriati

Da quattro giorni a Bettola sono fuori uso le linee Wind, Iliad e Fastweb. Un disagio che i cittadini lamentano da lunedì, quando è iniziato a nevicare in alta Val Nure. Una nevicata che non ha portato conseguenze sotto il profilo della viabilità, ma ha subito avuto effetti sulla telefonia mobile.

Non è la prima volta che le linee telefoniche bettolesi siano mute a causa del maltempo, ma forse questo disagio è tra quelli che sono durati più a lungo.

Se la causa sia stata il maltempo è ancora da verificare al 100 percento. I cittadini che si sono rivolti agli operatori telefonici si sono sentiti rispondere che si tratta di un disservizio e che si sta provvedendo a ripristinare la linea.

“Ogni giorno dicono la stessa cosa – dice un bettolese -, gli operatori non sanno dire cosa è successo, se è un guasto o altro, e ogni giorno rimandano a quello seguente. Sta diventando un grosso problema, soprattutto per le persone anziane”. “Da Carmiano a Bettola la linea non prende – dicono altri -, poi quando si esce dal paese i telefoni riprendono a funzionare”.