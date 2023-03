Tenda da campeggio davanti al grattacielo: è il riparo di un senzatetto. Allertata Caritas

“Vivo in strada, non ho nulla. Non faccio del male a nessuno, tra poche ore partirò per Milano in treno, sono qui solo di passaggio”. A dirlo è il senzatetto che da qualche ora si è posizionato con una tenda da campeggio davanti al grattacielo dei Mille, nei pressi di piazzale Marconi a Piacenza. Una situazione – l’ennesimo caso di fragilità alla luce del sole – che non è passata inosservata ai residenti della zona: si tratta di un campanello d’allarme per la fascia di marginalità che avanza nel tessuto urbano. Oggi un passante ha allertato anche la Caritas. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

