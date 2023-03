Disturbi alimentari: casi in continuo aumento. Si abbassa l’età dell’esordio

Ogni anno si registrano 8 nuovi casi di anoressia e 12 nuovi casi di bulimia ogni 100mila abitanti nella popolazione femminile. I dati nel panorama maschile scendono a una media di 0,2 o 1,4 casi per l’anoressia e 0,8 per la bulimia, ma sono in continua crescita. Costante è anche la flessione nell’età in cui compaiono i primi disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: tra gli 11 e i 12 anni, talvolta anche prima.

Marzo è il mese dedicato ai disturbi alimentari e il 15 marzo si celebra la Giornata del Fiocchetto Lilla. “L’Azienda Usl di Piacenza è da sempre impegnata su questo delicato tema con percorsi dedicati e iniziative di supporto a pazienti e famiglie”- si legge in una nota.

Lunedì 6 marzo l’Ausl presenterà i numeri del fenomeno e i percorsi offerti. Sarà anche l’occasione di illustrare le iniziative in programma per la Giornata di sensibilizzazione.