Mobilificio finì sott’acqua 12 anni fa, “La colpa fu dei canali”. Ok al risarcimento

Era l’11 giugno 2011, quando Settima finì sott’acqua travolta dal fango. I danni alle case, ai negozi, al distributore, al ristorante vennero quantificati in un milione di euro. Il mobilificio Galli si trovò tre metri d’acqua. Da quella sera il proprietario è rimasto l’unico a continuare a chiedere giustizia, convinto che la pioggia abbondante non fosse sufficiente a giustificare l’allagamento di un intero paese. Sono passati quasi 12 anni e la sentenza del Tribunale di Piacenza gli dà ragione. A trasformare il temporale in allagamento furono anche le condizioni dei canali. Il Tribunale di Piacenza ha accertato le responsabilità della Regione Emilia-Romagna per il 65%, del Consorzio di Bonifica per il 25%, del Comune di Gossolengo per il 10%. Il risarcimento danni al mobilificio Galli, stimato in 207mila euro, sarà quindi distribuito in parti diverse. Il Comune di Gossolengo già annuncia di voler fare ricorso.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’