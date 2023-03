Si stima che il 4% della popolazione adulta abbia un problema di udito grave o importate con conseguenze sull’attività sociale, lavorativa e sanitaria. Nel Piacentino sono circa 15mila le persone con un difetto uditivo importante. Centinaia sono i bambini e di questi ogni anno almeno uno o due presenta una sordità grave. Lo ha reso noto il primario di Otorinolaringoiatra dell’ospedale di Piacenza Domenico Cuda: l’occasione l’ha fornita la seconda Giornata di sensibilizzazione dell’udito.

“La sordità è il sintomo di una malattia dell’orecchio. Malattie che, lo ricordiamo, colpiscono tutte le fasce d’età – spiega il primario che proprio di recente in senato insieme alla Federazione nazionale dell’ordine dei medici e ad altre 13 sigle del mondo medico ha firmato il Patto per l’udito – l’ipoacusia non significa solamente protesi acustica, ma indica un problema complesso che anche a Piacenza tocca molte persone: in provincia sono fra i 10 e i 15 mila. Questo per dire che i problemi dell’udito non toccano solo la terza età”.

Vero è però che “nei pazienti anziani – sottolinea la direttrice del distretto Città di Piacenza Anna Maria Andena – chi soffre di ipoacusia e sordità sviluppa 5 volte di più un deterioramento cognitivo a causa dell’isolamento dato che questi soggetti, non sentendo, tendono ad allontanarsi dalle relazioni”. Per chi è più giovane invece la carta da giocare resta quella della prevenzione.

IL COMUNICATO DELL’AUSL – L’udito non si aggiusta, meglio prevenire. Venerdì 3 marzo ricorre la seconda Giornata di sensibilizzazione dell’udito. Il tema di quest’anno è “Un udito sano per tutti, facciamo in modo che diventi realtà”. L’Ausl di Piacenza aderisce anche quest’anno all’iniziativa, che in Italia è coordinata dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale.

L’iniziativa è stata presentata da Andrea Magnacavallo, direttore sanitario; Domenico Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria, Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, Anna Maria Andena, direttore distretto Città di Piacenza e Governo clinico territoriale, Giacomo Biasucci, direttore dipartimento Materno infantile, Sara Ghiselli Otorinolaringoiatria e dal pediatra di libera scelta Roberto Sacchetti.

“Sono orata di essere qui per supportare questa importante iniziativa di prevenzione per il nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Tarasconi –. La Regione Emilia Romagna da sempre investe sulla prevenzione e la legge regionale su questo tema ne è la conferma messa poi in pratica dai professionisti dell’ospedale e dai medici di famiglia e pediatri. La prevenzione si può fare, anzi si deve fare”.

Un soggetto adulto con disfunzioni dell’udito è maggiormente portato ad avere una bassa autostima, a isolarsi e a cadere in depressione. Problematiche che si aggravano con l’avanzamento dell’età: i soggetti anziani con ipoacusie gravi tendono a perdere autonomia e allontanarsi dalle iterazioni sociali, il che provoca, come conseguenza, un più repentino decadimento cognitivo e l’isolamento mentale. Le persone con ipoacusia da moderata a grave hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di sviluppare demenza. Secondo numerosi e importanti studi, gli anziani, soprattutto uomini (il 69%), con ipoacusia hanno maggiori probabilità di sviluppare l’Alzheimer e la demenza, rispetto a quelli con udito normale. Chi presenta un lieve deficit uditivo ha quasi il doppio delle probabilità di sviluppare demenza rispetto a chi ha un udito normale. Il rischio aumenta di tre volte per chi ha perdita uditiva moderata e di cinque volte per chi presenta una compromissione grave.

Se si analizza invece l’età pediatrica, si calcola che 1 neonato su mille e 5 bambini nella fascia di età tra gli 0 i 3 anni presentino problemi ipoacusia importate. Numeri che salgono a 1 su 20 in età prescolare e scolare con conseguenze che possono essere anche significative sullo sviluppo del linguaggio e sull’apprendimento.

Il ruolo di medici di famiglia e pediatri – Le malattie dell’orecchio e la sordità sono un problema che non ha età, ma che ha modalità di individuazione e di cura differenti a seconda della fascia di età. Serve quindi una strategia di prevenzione capace di intercettare l’eventuale problema il prima possibile per riuscire a trattarlo nel migliore dei modi. Per arrivare a un udito più sano per tutti, è, quindi, fondamentale il coinvolgimento di medici e pediatri di famiglia. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 60% della gestione delle malattie dell’orecchio dovrebbe avvenire nell’ambito delle Cure primarie: il ruolo di sentinelle della salute dell’udito è incarnato dai medici di famiglia e dai pediatri. Fin dal 2004, e quindi ben prima dell’inserimento nei Lea del 2013, l’Auls di Piacenza fu antesignana in regione per l’introduzione dello screening dell’udito universale su tutti i neonati, che prosegue tutt’ora.

Successivamente il monitoraggio dello stato di salute dell’udito di bambini e adulti è affidato a pediatri e ai medici di famiglia Di qui la necessità di sensibilizzare questi professionisti a tenere alta l’attenzione. Se i bilanci di salute che seguono le fasi evolutive dei bambini dagli zero a i 14 anni, prevendono prove periodiche per la sorveglianza del corretto sviluppo dei comportamenti uditici e del linguaggio, più complesso è il monitoraggio degli adulti.

Patto per la Salute dell’orecchio e dell’udito – Nei giorni scorsi, inoltre, il direttore di Otorinolaringoiatria di Piacenza ha partecipato alla firma del “Patto per la Salute dell’orecchio e dell’udito”, che si è svolta in Senato a Roma alla presenza delle istituzioni rappresentate dall’onorevole Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, senatore Franco Zaffini presidente della Commissione Affari sociali e Lavoro del Senato della Repubblica, e in collegamento video l’onorevole Marta Schifone capogruppo della XI Commissione parlamentare alla Camera – Lavoro pubblico e Privato e componente della XII Commissione della Camera – Affari sociali.