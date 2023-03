Padel mania, lo sport che conquista Piacenza: focus stasera a “Nel mirino”

A metà tra il gioco e lo sport, il padel sta sempre più spopolando nel nostro Paese. Non fa eccezione nemmeno Piacenza che, grazie a investimenti privati e istruttori appassionati, sta sfruttando le enormi potenzialità offerte da questa disciplina. Aggrega e fa divertire con semplicità, è forse questo il suo vero segreto: ad approfondirlo è stasera la puntata di “Nel Mirino”, il programma in onda alle 21 su Telelibertà (canale 76).

Il padel sarà messo sotto la lente di ingrandimento dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi e dal giornalista Thomas Trenchi, insieme ad Andrea Marchi di Pianeta Padel Piacenza, Lorenzo Marchi del Tennis Club Borgotrebbia e l’istruttore di padel Gianluca Beghi, nonché maestro e pluricampione di tennis. Si parlerà del presente e del futuro del padel, di quanto sia già diffuso nel territorio piacentino e del torneo che Pianeta Padel sta organizzando proprio in questi giorni nella propria struttura in via Gorra. Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle 9 e alle 17 e domenica alle 18. Le puntate sono disponibili anche sul portale on demand www.teleliberta.tv.