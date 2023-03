Accoltellamento dopo la lite al bar di viale Dante, Daspo urbano per due stranieri

Due cittadini stranieri, segnalati dalla squadra mobile alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, sono stati sottoposti a Daspo urbano dal questore di Piacenza Ivo Morelli. I due sono ritenuti responsabili dei reati di minaccia e lesioni personali aggravate in concorso, in seguito dei fatti che hanno portato alla sospensione per 10 giorni di un locale di viale Dante.

Il provvedimento ha la durata di due anni e vieta di accedere a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nella zona di viale Dante e zone limitrofe.