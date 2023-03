Addio alla “signora dei bolliti”: si è spenta la nota ristoratrice Assunta Testani

Castel San Giovanni e tutta la Val Tidone salutano Assunta Testani, storica ristoratrice volto popolarissimo e nota soprattutto per i suoi famosi bolliti. Classe 1942, originaria di Pianello, l’Assunta dei bolliti come tutti la chiamavano, ha legato il suo nome al ristorante La Barca di Corso Matteotti, che prima con il marito e poi con i figli ha gestito e di cui ha continuato ad occuparsi personalmente fino all’ultimo. Per decenni è stata lei a servire con il suo inseparabile carrello delle vivande i clienti del ristorante, rifocillandoli con le pietanze che lei stessa preparava. Oltre ad occuparsi della cucina e della sala, Assunta Testani ha trasmesso i suoi segreti a giovani cuochi, tra cui il figlio Stefano.

