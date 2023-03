Dopo 50 anni l’ambulante delle cornici lascia piazza Cavalli: “Amo questo lavoro”

Dopo oltre mezzo secolo di attività, oggi l’ambulante Pietro Di Michele ha vissuto la sua ultima mattina di lavoro nel centro storico della nostra città: “Lascio piazza Cavalli, ho venduto lo stallo – spiega – per motivi personali preferisco rimanere più vicino a casa, continuerò a proporre i miei prodotti sul mercato di Castel San Giovanni”. Merce per nulla banale: da sempre, infatti, Di Michele vende le cornici. Di qualsiasi tipo, forma, colore, materiale e stile. “Ne ho oltre 370 modelli, alcuni risalgono a cento anni fa. Le cornici non passano mai di moda, anche se i clienti hanno meno soldi da spendere rispetto al passato”. Di Michele è innamorato dell’attività da ambulante: “Non cambierei mai questo mestiere, stare in mezzo alla gente è bellissimo”. Una passione che ha saputo trasmettere ai piacentini, non a caso stamattina diverse persone – compreso l’assessore al commercio Simone Fornasari – si sono fermate per stringergli la mano e augurargli buona fortuna. Ecco l’intervista nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

