Fiorenzuola, nuovo asilo in via Guareschi: al comune un fondo europeo da 1,3 milioni

È stato assegnato al comune di Fiorenzuola, un contributo del Pnrr pari a un milione e trecentomila euro, l’amministrazione investirà la somma per realizzare un nuovo asilo nido in Via Guareschi. L’area si trova in un quartiere di recente urbanizzazione, lontana dal traffico cittadino, con parcheggi liberi e soprattutto dotata di un considerevole spazio verde; nella zona sud della stessa area, sorgerà anche la nuova caserma dei carabinieri. Questo finanziamento arriva dall’Europa, più precisamente dal fondo Next Generation o Recovery Found, approvato dal consiglio europeo nel 2020, con lo scopo di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia da Covid.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTA’