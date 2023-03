Fondi negati al bando sport in Alta Val Nure: “Solo promesse non mantenute”

“La motivazione che non ci sia stato abbastanza tempo per redigere il progetto esecutivo ed aggiudicare i lavori non regge, è una scusa”. Sono parole del consigliere di opposizione Fabio Ottilia, capogruppo di “Un battito per Bettola” che, l’indomani della conferma della revoca da parte della Regione dei 300mila euro che erano stati assegnati in parti uguali ai quattro Comuni dell’Alta Val Nure per il progetto “Sporting Valley”, sottolinea che “finora l’amministrazione comunale ha fatto solo promesse”.

“Il campo da tennis è stato un punto cruciale della campagna elettorale dell’attuale amministrazione – dice -, come pure l’impegno per reperire i fondi Pnrr, entrambi persi. Di chi è la responsabilità per la revoca dei 75mila euro che erano stati assegnati per la copertura del campo da tennis e calcetto? Chi pagherà i progetti redatti ora che dovremo restituire i soldi?”.

Prima di lui anche il consigliere del gruppo di opposizione bettolese “L’Altra Lista”, Mauro Bruzzi, aveva presentato interpellanza. Anche da Farini arrivano i primi commenti con il consigliere Giovanni Bracchi che porterà il tema anche nel consiglio dell’Unione Alta Valnure. “Farini era riuscito a presentare per tempo il progetto esecutivo – dice -. Perciò faccio solo una domanda ai Comuni che non sono riusciti a rispettare i tempi: perché si è dato comunque l’incarico ai tecnici per la progettazione? Chi li pagherà? Perché, quando si è saputo che non se ne faceva più niente, non è stato avvisato il Comune di Farini?”.