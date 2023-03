Settimana della flessibilità: 200 studenti coinvolti. “Impariamo a esplorare”

Per i ragazzi del Comprensivo di Pianello la scuola vuol dire anche affinare la capacità di ragionamento tramite il gioco degli scacchi. Vuol dire imparare i segreti della danza giapponese e camminare per chilometri alla scoperta del famoso “Sentiero della Cinque Terre”, in Liguria. Tutto questo in una sola settimana, la settimana della flessibilità che ha coinvolto circa 200 giovanissimi delle scuole medie di Pianello, Agazzano, e Nibbiano dove sono state proposte una serie di attività. “Questa proposta – dice la preside Monica Massari – innovativa sul piano didattico, ha l’obiettivo di offrire agli alunni occasioni di esplorare nuovi percorsi, perché possano scoprire interessi, attitudini e passioni, arricchire le proprie conoscenze disciplinari con altre trasversali”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà