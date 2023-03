Si scontra con un’auto a San Nicolò, 15enne sbalzato dalla moto finisce sull’asfalto

Ha riportato serie ferite, ma non è in pericolo di vita, il 15enne che nella serata di venerdì 3 marzo si è scontrato con un’auto, mentre era in sella alla sua moto, all’incrocio tra via Alicata e via XXV Aprile a San Nicolò. In seguito all’urto il giovane è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto a una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della Croce rossa di San Nicolò e l’autoinfermieristica, e il radiomobile dei carabinieri.