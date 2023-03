Abiti, arte, spettacoli e arance solidali: riecco il mercato di strada nel quartiere Roma

C’è chi – reduce dalla visione di Sanremo – ha pensato di far sbarcare il guardaroba simbolico di Chiara Ferragni in quartiere. Metaforicamente, s’intende. E così su un manichino è apparso un cartello bianco con la scritta: “Pensati in via Roma”. Tanti piacentini si sono pensati proprio lì, al Via Roma Street Market tornato oggi in grande stile dopo un paio di mesi di stop invernale. Tante le sorprese a partire da piazzetta Santa Maria coi produttori di miele e biscotti agli “agrumi dell’amicizia” di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo presenti a Fabbrica & Nuvole.

Sul fronte “artistico” l’illustratore Giovanni Freghieri ha disegnato su offerta per dare una mano al quartiere, mentre al pomeriggio ai Giardini Merluzzo, Pappa e Pero, al secolo Andrea Roda e Sara Dallavalle, hanno proposto il laboratorio per famiglie “Sculture creative” con materiali di recupero.