Castel San Giovanni, sanzioni fino a 500 euro per chi non cura le aree verdi

A due mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza che obbliga i proprietari di aree verdi e di cantieri edili a tenere in ordine tali aree, ora arriva il giro di vite. Terminato il periodo di sperimentazione ora scattano le sanzioni da un minimo di 25 fino ad un massimo di 500 euro. In caso di recidiva, si prevede addirittura la denuncia penale. “La finalità dell’ordinanza – dice il sindaco Lucia Fontana – è intercettare tutte quelle situazioni di incuria che, oltre a causare un senso di generale degrado e sporcizia, possono rappresentare un potenziale pericolo”. Il riferimento è ad alberi pericolanti e rami non tagliati che con il maltempo possono precipitare a terra, siepi di giardini privati che coprono la segnaletica stradale oppure invadono gli incroci. L’ordinanza impone un giro di vite anche nei cantieri per evitare che diventino ricettacolo di degrado.

