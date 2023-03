Endometriosi, alla cappella ducale sfilata benefica di abiti da sposa

C’è chi ha dovuto aspettare dieci anni. Chi addirittura venti. In Emilia Romagna nel 2021 l’endometriosi era una realtà per il 25 per cento delle donne in età fertile. Eppure per la diagnosi ancora oggi molte, troppe donne devono aspettare: Alice, l’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi, è nata proprio con questo obiettivo. Sensibilizzare verso una malattia che ancora è uno stigma.

Nella Cappella Ducale di palazzo Farnese, Alice e il Comune di Piacenza hanno organizzato una sfilata benefica per sensibilizzare i cittadini: sulle note del Diatonic Acoustic Duo hanno sfilato tante modelle con addosso i magnifici abiti da sposa e da cerimonia dell’atelier “La nuova contessa”.

“So direttamente cosa significa avere l’endometriosi: mi è stata diagnosticata tardi, a 38 anni e mezzo – spiega il consigliere regionale Valentina Stragliati presente fra il pubblico – sono stata sottoposta a un lungo e doloroso intervento chirurgico: non sono guarita, è un palliativo. La politica deve fare la sua parte: la Commissione Sanità della Regione Emilia Romagna ha approvato all’unanimità una risoluzione per esentare dal pagamento della terapia ormonale le donne affette da terzo e quarto stadio di endometriosi. Sono i più gravi”.