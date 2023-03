Raffica di 63 bonifici dal conto di una piacentina, sottratti 30mila euro

Sessantatré bonifici non partiti dalla titolare del conto corrente ma che a raffica lì si sono abbattuti, per un importo complessivo di addebito che sarebbe stato pari a 64mila euro. “Sarebbe”, se non fosse che l’istituto di credito, messo in allarme dal susseguirsi frenetico di richieste di trasferimento di denaro, non si fosse mosso a bloccare il flusso. L’ammanco, così, si è fermato a 30mila euro. La titolare del conto, una piacentina che si è già rivolta alle forze dell’ordine, ha chiesto aiuto anche alla Federconsumatori di Piacenza che ha fatto appello all’Abf, l’arbitrato bancario finanziario sostenuto dalla Banca d’Italia. E l’Abf, collegio di Bologna, in tempi celeri, ha risposto sul caso piacentino chiedendo il risarcimento per la cliente da parte della banca.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’