Al centro antiviolenza febbraio nero: 18 sos di donne. Rifugio segreto pieno

“Una tregua non c’è”. Lo dice la presidente del centro antiviolenza di Piacenza, Donatella Scardi, dal 1994 abituata a guardare in faccia la violenza raccontata sui volti delle donne. “Ma ci si abitua mai? Non credo”, precisa. Fare una previsione è impossibile: “Ad esempio a febbraio abbiamo ricevuto 18 chiamate, 18 richieste d’aiuto. Sono numeri che ti restano impressi, si fa fatica a dimenticarli”. Il numero è questo: 0523.334833. Il rifugio segreto – 17 posti – resta intanto pieno. Saranno formate anche “sentinelle” nei paesi che possano intercettare segnali di disagio e difficoltà nelle donne, perché arrivino anche alle orecchie delle operatrici del centro antiviolenza.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’