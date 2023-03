Confindustria invita 800 studenti in assemblea. “Abbiamo bisogno di loro”

Ci saranno anche ottocento studenti delle scuole superiori – le classi quarte – alla prossima assemblea provinciale di Confindustria, in calendario per l’8 giugno. Tutti gli istituti hanno aderito. Ci saranno anche una sessantina di universitari della Cattolica, che in queste settimane hanno intervistato oltre cento imprenditori. La scelta del presidente Francesco Rolleri è quella di dedicare infatti l’assemblea ai giovani: “Sono i nostri traduttori, ci affidiamo a loro. Io ho fiducia in loro”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’