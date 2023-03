“La coppa è di Piacenza” e sa di solidarietà: assegno da 9mila euro per la Casa di Iris

La coppa è di Piacenza e sa di solidarietà. Oggi pomeriggio, Metteo Castignoli insieme a una rappresentanza di commercianti della nostra città ha consegnato un assegno dal valore di 9mila euro alla Casa di Iris. E’ il risultato di un’idea “nata per gioco” con l’intento di unire il prodotto per eccellenza della gastronomia piacentina e l’attenzione verso una struttura a servizio delle persone gravemente malate. “Con la nostra trattoria teniamo molto alle nostre tradizioni e ai nostri prodotti – spiega Castignoli, titolare dell’Antica trattoria dell’Angelo -. Vista la “battaglia” tra Parma e Piacenza riguardo la coppa ho pensato di far realizzare braccialetti con la scritta “La coppa è di Piacenza” da mettere in vendita per ricavare fondi a un’altra eccellenza della nostra città: l’hospice della Casa di Iris”.

Circa cinquanta attività hanno sin da subito aderito a questa bella iniziativa e nell’arco di pochi mesi sono stati venduti 4.000 braccialetti, naturalmente, bianchi e rossi. “Grazie alla collaborazione di bar, ristoranti, negozi e attività di vario genere siamo riusciti a raccogliere 9mila euro – prosegue Castignoli -. Una cifra importante che non mi sarei mai immaginato di raggiungere. Merito di tutti i commercianti e dei tanti piacentini che hanno voluto celebrare la regina dei salumi insieme a noi”.

“Un riconoscimento del lavoro fatto da tutte le persone che operano all’interno della nostra associazione” la gratitudine del presidente della fonazione Casa di Iris Sergio Fuochi e della direttrice sanitaria Chiara Belluardo. “Abbiamo in programma diversi progetti e investimenti tra cui la realizzazione della nuova sede legale – precisa Fuochi -. Donazioni come questa sono ossigeno per noi, Grazie di cuore a tutti”.