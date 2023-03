Obiettori Caritas si ritrovano per ribadire il loro no alla guerra: 160 in poche ore

Una chiamata a raccolta per ribadire, venti, trenta, quarant’anni dopo, il no alla guerra e alla violenza. E’ l’iniziativa dei 500 obiettori di coscienza della Caritas diocesana che hanno prestato il servizio alternativo a quello militare a Piacenza tra il 1979 e il 2004, ultimo anno della leva obbligatoria. Una convocazione on line attraverso Whatsapp ha portato per ora ad una risposta da parte di circa 160 di loro in poche ore. Un’adunata virtuale in vista di quella in presenza in cui ribadiranno il proprio no, stavolta sullo sfondo della guerra in Ucraina e di quella frammentata, come dice il Papa, in varie parti del mondo. Rispondendo all’appello dello stesso Francesco al mondo cattolico di far sentire forte la richiesta della pace.

IL SERVIZIO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ