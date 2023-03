Paga una bottiglietta d’acqua ma ha lo zaino pieno di alcolici, arrestato 40enne

Un uomo di 40anni è stato fermato e arrestato dalle volanti di polizia in seguito a un tentativo di furto in un supermercato di Piacenza.

Nel primo pomeriggio di lunedì 6 marzo l’uomo, dopo aver nascosto all’interno del proprio zaino varie bottiglie di alcolici per un valore di circa 300 euro, si era diretto alle casse pagando solo una bottiglietta d acqua, e tentando così di eludere i controlli.

E’ stato però fermato dal personale dell’esercizio commerciale e trovato dagli agenti in possesso della refurtiva. Si tratta di una persona con precedenti specifici, ed è stato tratto in arresto.