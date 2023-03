Si denuda al parco della Galleana davanti ai ragazzini. Arrestato per atti osceni

Si è denudato dalla cintola in giù davanti ad un gruppo di ragazzini al parco della Galleana. Ma la sua esibizione è finita in questura perché i ragazzini, con il cellulare, hanno avvisato il 113 che ha inviato la volante sul posto.

E’ accaduto sabato pomeriggio in una giornata di sole in cui si era registrato un aumento della temperatura. Di conseguenza i giardini erano particolarmente affollati. L’uomo, incurante del fatto che l’area verde fosse abbastanza frequentata, non ha resistito dall’esibirsi davanti ad un gruppo di ragazzini. Qualche minuto dopo la chiamata ai carabinieri, nel parco è entrata una pattuglia che si trovava nella zona. L’uomo alla vista della polizia si è riallacciato i pantaloni ed ha tentato la fuga correndo. Gli agenti però lo hanno subito raggiunto e fermato. L’uomo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e oggi sarà processato per direttissima.