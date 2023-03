Borgonovo, basta code agli sportelli: gli uffici pubblici potenziano i servizi online

Addio messo comunale che bussa alla porta per notificare un atto e basta code agli sportelli. Gli uffici pubblici di Borgonovo stanno per attuare una mini-rivoluzione dei sistemi informatici che consentirà, tra le altre cose, un alleggerimento delle pratiche. Uno dei primi effetti sarà, ad esempio, che per pagare le rette scolastiche, vedi scuolabus o mensa, ci si potrà avvalere di carta di identità elettronico oppure identità digitale. Allo stesso modo si potranno presentare domande per partecipare ai concorsi pubblici indetti dal Comune, richiedere le agevolazioni sulle tasse scolastiche, fare richieste di contributo (contributo affitto, gas ecc). Per contro, la pubblica amministrazione potrà dare un sforbiciata ai costi di gestione dell’ente.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’