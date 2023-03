Cantiere in via San Siro, caos per le auto: ecco cosa cambia. “Sparita una rastrelliera”

Caos viabilistico in centro storico a Piacenza. A pochi passi dai lavori di manutenzione alla rete del gas in via Giordani che hanno mandato in tilt la circolazione di auto e mezzi pubblici, da qualche giorno il nuovo cantiere in via San Siro genera altrettanta confusione tra gli utenti della strada.

COSA CAMBIA – Attualmente l’ingresso in via San Siro da via Santa Franca – utilizzato soprattutto dai clienti del posteggio Politeama – risulta chiuso in seguito all’installazione dei ponteggi. In breve tempo però, una volta terminate le operazione di carico e scarico, il passaggio in via San Siro tornerà abilitato solo a senso unico, da via Santa Franca appunto, con l’uscita dal parcheggio e dai passi carrai in direzione di via Nova. Strada, quest’ultima, dove adesso vige il senso unico alternato nel tratto iniziale. Qualcuno lamenta l’assenza di un semaforo provvisorio per regolare la nuova viabilità tra queste vie strette del centro storico. Fatto sta che la circolazione delle auto aumenterà all’incrocio tra via Nova e corso Vittorio Emanuele II, una zona attraversata da numerosi pedoni.

“E LA RASTRELLIERA?” – Alcuni abitanti e commercianti hanno segnalato il disagio al consigliere comunale Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza), che rimarca anche “la rimozione, senza una sede alternativa, della rastrelliera che era collocata in via Nova, così da lasciare spazio al passaggio delle auto. Residenti e negozianti non possono più parcheggiare i propri mezzi a due ruote in sicurezza, la mobilità sostenibile dovrebbe essere garantita anche attraverso questi piccoli dettagli urbani”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: