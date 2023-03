Corso di medicina in inglese, il rettore Andrei: “Dal 2024 nuovi spazi a palazzo Portici”

Altri cento studenti sono arrivati a Piacenza per investire nel proprio futuro attraverso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery. Siamo quindi a quota 200 e “ci prestiamo a raggiungere il regime di 600 studenti che provengono da tutto il mondo – spiega Marco Vitale -. Ragazzi che saranno aiutati moltissimo dall’utilizzo della lingua inglese nel contatto con i loro colleghi all’estero perché la medicina digitalizzata del futuro esigerà sempre di più l’inglese”. Il presidente del corso ha precisato inoltre che “dopo il primo anno trascorso ci sono stati solo tre abbandoni, al di sotto quindi del fisiologico”.

Alla presentazione dell’anno accademico non poteva mancare il rettore dell’Università di parma Paolo Andrei: “Un grande impegno vista la carenza di medici – le sue parole -. Già dal prossimo anno potremo accogliere gli studenti anche nei spazi in fase di ristrutturazione di palazzo Portici. Abbiamo inoltre la necessità di lavorare intensamente in sinergia con l’Ausl di Piacenza perché soprattutto nel quarto, quinto e sesto anno gli studenti dovranno essere accolti all’interno dell’ospedale per le pratiche di tirocinio”.

Durante la cerimonia d’inaugurazione del corso di medicina in lingua inglese sono intervenute anche la direttrice generale dell’Ausl di piacenza Paola Baradasi e il sindaco Katia Tarasconi che ha confermato l’impegno a rendere “la nostra città sempre più amica degli studenti con l’obiettivo di crescere insieme a loro”. La prolusione è stata tenuta da Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Vita-Salute San Raffaele.