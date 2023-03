“Difendiamo la sanità pubblica”, presidio sindacati: “Servono nuove assunzioni”

“C’è grande preoccupazione per la situazione della sanità in Emilia Romagna. Per questo abbiamo aperto una mobilitazione con un presidio unitario davanti all’ingresso dell’ospedale vecchio, in via Taverna. In un contesto di grande complessità e dopo una pandemia, che ancora oggi fa sentire i suoi effetti negativi, la Regione sta procedendo ad una riduzione drastica degli organici in tutte le Aziende sanitarie”. Lo spiegano i sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil.

“La riduzione del turn over (il numero di assunzioni rispetto al numero dei pensionamenti) è messa in atto in maniera sistematica dalle singole Aziende sanitarie per produrre risparmi di bilancio che inevitabilmente si traducono però in un calo della qualità dei servizi oltre che ad una depauperazione del sistema di diritti e doveri del personale dipendente – si legge in una nota sindacale congiunta – Tempi di attesa lunghi, troppo lunghi, presso i pronto soccorso della Regione che fanno il paio con le giornate di ferie maturate e non godute, che in alcuni casi raggiungono numeri a tre cifre, giornate di ferie per le quali diventa impossibile garantirne la fruizione”.

“Cosi come i lunghi tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche che fanno il paio con le troppe ore di straordinario accumulate dalle lavoratrici e dai lavoratori della sanità, con l’ulteriore beffa che sembra si voglia impedire a lavoratrici e lavoratori il recupero delle ore se non dopo aver fruito della totalità delle ferie. Così non va, vogliamo salvaguardare i beni pubblici, il diritto alla salute e la qualità di vita delle persone che lavorano nel nostro sistema sanitario. Il diritto alla salute è un bene comune e non permetteremo a nessuno di fare cassa sulla pelle delle persone”.

Domani i sindacati incontreranno l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, per chiedere una apertura verso nuove assunzioni.