Formazione turistica gratuita con i Martedì del Farnese: stamattina solo sette iscritti

Partenza in sordina per i “Martedì del Farnese” organizzati dal Comune di Piacenza. Stamattina solo sette operatori del turismo cittadino hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’assessore alla cultura Christian Fiazza, cioè giornate di approfondimento sul patrimonio locale aperte ad addetti delle agenzie di viaggio, portieri d’albergo, tassisti, baristi e ristoratori che rappresentano la prima linea dell’accoglienza turistica. “È un’occasione da sfruttare, magari qualcuno non l’ha saputo. C’è la possibilità di accedere alla formazione gratuita per ogni martedì di marzo. Le persone interessate possono inviare un’email all’indirizzo [email protected] L’obiettivo è di mostrare agli operatori le bellezze di Piacenza, perché loro sono i primi interlocutori di visitatori e turisti in arrivo nel nostro territorio. Alla fine i partecipanti ricevono una borsa con materiale informativo da distribuire in caso di necessità”.

I prossimi “Martedì del Farnese” sono in programma il 14, 21 e 28 marzo, dalle 9 alle 12, nei musei civici di palazzo Farnese e alla Ricci Oddi, con lezioni della dirigente Antonella Gigli e della direttrice della galleria d’arte moderna Lucia Pini. Nelle stesse giornate, con la collaborazione delle guide professioniste abilitate, verranno fornite nozioni basilari di storia della città.

Va comunque detto che stamattina la partecipazione si è dimostrata intensa e coinvolta dagli spunti degli esperti. Gigli, dirigente del servizio comunale a cultura, musei e turismo, ha spiegato agli iscritti che “palazzo Farnese accoglie circa 25mila visitatori all’anno. La promozione è costosa, ma gli accessi potrebbero raddoppiare. Dal periodo post-Covid in poi, e in seguito all’apertura della sezione archeologica, il turismo risulta più diffuso soprattutto tra gli italiani, mentre gli stranieri scelgono le grandi città”.

