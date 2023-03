Medicina all’ex ospedale militare costa troppo. “Serve intervento del Governo”

Nell’arco di sei anni saranno 600 gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery dell’Università di Parma. Un corso che avrà bisogno di nuovi spazi da destinare ai ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Si allungano inevitabilmente però i tempi per vedere in servizio l’ex ospedale militare di via Palmerio indicato come nuova sede del corso di laurea magistrale in lingua inglese.

Una struttura che necessita di un’ampia ristrutturazione che comporta investimenti che il Comune non può permettersi di affrontare da solo. “Un intervento molto imponente – il commento del sindaco Katia Tarasconi -. Il Comune non può farcela da solo serve l’intervento del Governo”.

Nel frattempo Piacenza sta diventando sempre di più una città universitaria, ma mancano i servizi. “Stiamo lavorando per avere degli studentati che rispondano alle esigenze dei ragazzi”.