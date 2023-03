Voci, mondi e sogni delle donne. Oltre 40 iniziative per l’universo femminile

Voci, mondi e sogni delle donne. Non basta un giorno per contenere le tante iniziative in programma a Piacenza per celebrare l’8 marzo. A presentarle, in municipio, sono stati gli assessori Serena Groppelli e Christian Fiazza, il vicequestore e dirigente della Divisione anticrimine Angelo Di Legge, oltre ai rappresentanti delle numerose organizzazioni coinvolte.

“Abbiamo raccolto più di 40 iniziative che sono il frutto di un tavolo permanente dedicato ai temi di genere – spiega Groppelli – è un momento di collaborazione che portiamo avanti da novembre: fare rete è importante e le numerose iniziative lo dimostrano”.

Fra le tante si ricordano l’illuminazione virtuale di palazzo Farnese in giallo in programma il 7 e l’8, ma anche gli ingressi gratuiti per le donne e le visite guidate gratuite – ricordate da Fiazza – al museo di storia naturale alle 15.30 e ai musei di palazzo Farnese alle 16 e alle 17 dell’8. Queste ultime saranno dedicate a Caterina d’Alessandria e a Elisabetta Farnese”. La questura invece l’8 dalle 8.30 alle 13 allestirà alla stazione un gazebo informativo per combattere la violenza.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI