Addobba una 500 con le mimose: l’omaggio di uno sconosciuto per l’8 marzo

Chi l’ha vista avrà pensato a uno scherzo. O magari a un piacentino molto sensibile alla causa dell’8 marzo. Resta il fatto che ieri mattina, di buon’ora, ai piacentini passati in via Roma si è presentato uno spettacolo inusuale: una vecchia Cinquecento d’epoca color panna magnificamente conservata e tutta agghindata di mazzetti di mimose. Sulle portiere, sul parabrezza, vicino ai fari, attaccate ai paraurti: i mazzetti gialli facevano bella mostra di sé su tutti i quattro lati della macchina. Che, va detto, appariva proprio una gran bellezza. Non si conosce l’identità del cittadino (o della cittadina) che ha pensato di celebrare così la festa della donna: in una maniera forse meno usuale di tante, ma che comunque è stata notata e apprezzata da piacentini e piacentine e salutata con un sorriso.

