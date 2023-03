“Assemblea On ER”: stasera su Telelibertà accoglienza ai migranti, strumenti digitali

Il dibattito sull’accoglienza ai migranti, alcuni dei question time trattati nell’ultima seduta di consiglio, nuovi strumenti digitali per l’innovazione nelle imprese e le mostre allestite in occasione dell’8 marzo. Sono questi i temi principali affrontati nella 40esima puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna in onda questa sera su Telelibertà.

Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio in Calabria ha anticipato la comunicazione della giunta sull’accoglienza dei migranti in Emilia-Romagna e i recenti sbarchi nel porto di Ravenna. Nel capoluogo romagnolo, su indicazione del Governo, sono sbarcate in tutto 197 persone raccolte in mare dalla nave della Ong Sos Mediterranée. Attualmente i migranti accolti in regione sono oltre 10.300, di cui 1000 minori non accompagnati. Si tratta del 10% dei migranti ospitati nel nostro Paese. Ci sono poi i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina: 26 mila e per la stragrande maggioranza donne e bambini.

Poi si parla del progetto ‘Eroi’, una piattaforma digitale della Regione Emilia-Romagna dedicata all’Innovazione per connettere imprese, ricercatori, liberi professionisti che cercano e offrono idee e soluzioni e competenze. Ogni giorno ci sono più di seimila persone che si scambiano informazioni su Eroi. I risultati ottenuti sono stati presentati in commissione Politiche economiche da Art-Er la società consortile in house della Regione Emilia-Romagna.