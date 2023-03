Autodifesa e prevenzione contro i tumori: l’8 marzo di Metronotte Piacenza

Si è aperto proprio oggi, in occasione della giornata internazionale della donna, il corso di autodifesa che Metronotte Piacenza ha organizzato per tutte le donne che lavorano in azienda. Quattro incontri della durata di circa un’ora e mezza, per apprendere le tecniche antiaggressione e i sistemi comportamentali per affrontare in sicurezza le situazioni di pericolo.

Come partner dell’iniziativa l’associazione Armonia Onlus, che attraverso le coperte realizzate dalle sue volontarie, ha colorato gli uffici dell’istituto di vigilanza.

Presente, oltre al sindaco Katia Tarasconi, anche il direttore Chirurgia Senologica di Piacenza, il dottor Dante Palli, il quale ha sottolineato ancora una volta l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI