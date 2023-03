Bobbio invita la Gioconda in vacanza. “Caro Louvre, il nostro castello la aspetta”

La studiosa Carla Glori ne è sicura. Lo sfondo della Gioconda è identificabile con Bobbio. Lo sostiene dal 2010, da quando Libertà pubblicò la sua prima intervista che finì anche sul Guardian e sul Daily Mail. Rilanciata lunedì sera da Italia Uno, dalla trasmissione “Freedom-Oltre il Confine”, ha scosso in positivo l’orgoglio di tanti valligiani, in primis Giovanni Alberti, che dalla pagina Facebook della Pro loco ha provato a tastare il polso del territorio. “Pensate…. la Gioconda a Bobbio in ferie nel nostro castello per poter essere ammirata da tanti, anche nel luogo dove probabilmente è stata dipinta. Una provocazione o una possibilità?”. E spunta il tag – vale a dire una chiamata in causa – del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Già in passato ci provarono gli Uffizi a chiedere per una mostra temporanea la Gioconda. La risposta però fu picche. “Sognare è ancora possibile. Non credevamo neppure di vincere il contest Borgo dei borghi, e invece…”, dicono in paese.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’