Giornata internazionale della donna: le iniziative in programma a Piacenza

In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l’8 marzo sono numerose le iniziative a Piacenza. Ecco l’elenco.

8 MARZO

Dalle 8.30 alle 12.30

Questo non è amore

piazzale Marconi – di fianco Stazione Ferroviaria

Gazebo informativo organizzato da Questura di Piacenza

Ore 17.30

Sala Balsamo della biblioteca Passerini-Landi Presentazione del libro “La trama lanciata” con l’autrice Lorena Tassara. Il libro si può definire in senso figurato un arazzo al femminile tessuto da donne che abitano tempi storici diversi – tra la fine degli anni Sessanta del secolo scorso e i giorni nostri – e che con le loro vicende personali portano alla ribalta il clima sociale e culturale del loro tempo insieme a veri e propri spaccati di Storia italiana. Sono donne a vario titolo ferite dalla vita, ma coraggiose e forti, che si trovano nella condizione di decidere del proprio futuro e della propria salvezza. Le loro storie appaiono parallele e sembrano destinate a rimanere distanti, ma via via si intrecciano e sovrappongono inaspettatamente. Ma sottotraccia c’è una metafora tessile che lega tutte le parti del romanzo: quella della trama lanciata.

ore 21.00

“Benedetta” di Paul Verhoeven Genere: storico, biografico, drammatico.

Cast: Virgine Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Clotilde Courau

Cinema Corso – corso Vittorio Emanuele II

Durata: 131 minuti

Ingresso ridotto alle donne euro 6.00

Ore 18.00

Festeggeremo l’impegno, le culture a confronto

La casa delle Parole – via Tibini 1/b

organizzato da: Mondo aperto APS

Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19

Maratona di lettura per le donne iraniane e afgane

via XX Settembre (lato Upim) e largo Battisti

organizzato da: Donne vita libertà

“Non solo mimose. Letture di libertà e resistenza”, a cura del gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole” e della scuola media Italo Calvino.

Testi che verranno pubblicati sulla pagina fb dell’Associazione e sul gruppo fb Besurica insieme. Organizzato da Nuovi Viaggiatori, Associazione di Promozione Sociale

Dalle 10 alle 13

Donne e diritti – Insieme si può’. Ricostruzione storica documentata e interventi

Salone Nelson Mandela – Camera del lavoro territoriale – via XXIV Maggio

organizzato da: Coordinamento Donne CIGL Piacenza

Dalle 10 alle 13

Ingresso gratuito a tutte le donne ai Musei civici di Palazzo Farnese

Musei Civici di Palazzo Farnese

Dalle ore 18 alle 20

Fuori dalla cornice: quadri che prendono vita in musiche e parole

Visite guidate a ciclo continuo. Ingresso gratuito

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi – via San Siro 13

organizzato da: Soroptimist

Dalle ore 17

Abiti dal mondo in passerella

Galleria del Sole

Organizzato da: Centro per le Famiglie

GIOVEDI 9 MARZO

Dalle ore 17.30

“Donne e finanza – Una sfida per l’inclusione – la libertà passa dalla conoscenza”

Sala Vescovile – via Scalabrini 67

organizzato da: Cisl e Adiconsum Parma e Piacenza

Proiezione film “Be my voice”

Salone Nelson Mandela – Camera del Lavoro Territoriale- via XXIV Maggio

organizzato da Cinemaniaci

Dalle ore 17.30

Donne e guerra nel mondo antico

Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano – Via Sant’Eufemia, 12/13

organizzato da: Soroptimist

VENERDI 10 MARZO

Convegno: “Donne d’impresa senza confini”

Sede di Confapi Industria Piacenza – via Menicanti 1

ore 16.30

organizzato da ConfapiD Piacenza (Gruppo Donne Imprenditrici aderenti a Confapi Industria Piacenza) e Confesercenti

SABATO 11 MARZO

Dalle ore 17.30

Concerto Lirico-vocale Viva le femmine d’Italia Cappella ducale di Palazzo Farnese

organizzato da Amici della Lirica

MARTEDI 21 MARZO

Ore 17

Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi

Presentazione del libro “Alda Merini. La poetessa dei navigli” con l’autore Aldo Colonnello, con letture di poesie di Alda Merini. In occasione della Giornata mondiale della poesia.

SABATO 25 MARZO

dalle ore 17.30

Incontro – approfondimento Afganistan: la cancellazione dei diritti delle donne

Palazzo Farnese, salone Pierluigi

organizzato da: Amnesty Piacenza

DOMENICA 26 MARZO

Dalle ore 15

Frammenti di vita. Donne e mamme si raccontano attraberso “narrazioni di sè

Casa delle Parole – via Tibini 1/B

organizzato da: Mondo aperto

VENERDì 31 MARZO

ore 17

Presentazione del libro: Il resto è silenzio

Salone monumentale Biblioteca Passerini-Landi

Organizzato da: Libreria Farheneit

SABATO 1 APRILE

ore 17

Inaugurazione della mostra al femminile “Quelli della Biblioteca, ieri e oggi. Un percorso artistico tra le opere di Paola Foppiani e Silvia Galletti”.

Spazio mostre della biblioteca Passerini-Landi Sculture di Paola Foppiani e ritratti di Silvia Galletti

VENERDI 5 MAGGIO

ore 17

Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi

Presentazione del libro “La montagna sola” con le autrici Chiara Cruciati e Rojbin Beritan. Il genocidio degli ezidi da parte dell’ISIS nel 2014, oggetto del libro presentato, offre l’occasione per parlare del Medio Oriente (per cui Cruciati è esperta e corrispondente per il quotidiano Il Manifesto), delle condizioni femminili e di quale sia il rapporto col mondo e la cultura Occidentale. Evento realizzato nell’ambito del progetto Sconfinamenti, con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.