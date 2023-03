Il 9 marzo open day alla Cattolica di Piacenza per le lauree magistrali

Venerdì 10 marzo a partire dalle ore 9, ritornano gli Open Day delle lauree magistrali all’Università Cattolica di Piacenza e saranno in dual mode (sia in presenza che online).

Il calendario della mattina prevede, a partire dalle ore 9, all’Auditorium Mazzocchi, la presentazione delle lauree magistrali attive alla facoltà di Economia e Giurisprudenza, a partire dalla LM in Gestione d’azienda (con i suoi profili in General Management, Consulenza e Governance e Sostenibilità). Dalle 11.00 spazio alla lm in Innovazione e imprenditorialità Digitale (attiva presso il campus di Cremona) e a seguire la presentazione di Global Business Management. Nel pomeriggio, rispettivamente alle 14 e alle 15, la presentazione delle lauree in Banking and Consulting e Food Marketing e Strategie Commerciali .

Dalle 9.30 inizieranno in aula San Francesco anche le presentazioni delle lauree di Scienze agrarie alimentari e ambientali: Agricoltura sostenibile e di precisione; Scienze e tecnologie alimentari; Agricultural and food economics (corso di laurea attivo presso il campus di Cremona) e Food Processing: Innovation and tradition (corso attivo presso la sede di Cremona).

Sempre alle 9.30 in Aula 16 sarà presentata la laurea in Progettazione pedagogica nei servizi per minori attivata a Piacenza dalla facoltà di Scienze della formazione.

L’open day prevede anche la possibilità, previa iscrizione, di partecipare a laboratori aperti, esperienze pratiche con gli studenti della Facoltà , mentre dalle 9.00 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.00 in Aula San Francesco si terrà la presentazione dei criteri di ammissione ai corsi di laurea magistrale

Durante l’evento saranno attivi Desk informativi dei corsi di laurea per colloqui con docenti, studenti e tutor. Per iscriversi consultare il sito www.unicatt.it