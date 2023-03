Partito il corso di Protezione Civile per emergenze idrauliche e idrogeologiche

Con l’obiettivo di fornire al mondo del volontariato tutte le competenze necessarie per operare in sicurezza durante le operazioni di soccorso, domenica scorsa ha avuto inizio per più 40 volontari il corso per addetti alle emergenze idrauliche e idrogeologiche. Un corso organizzato dal Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile di Piacenza, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

In occasione dell’avio del corso, presso l’Auditorium del Comune di Podenzano, l’assessore alla Protezione Civile Roberto Santacroce ha accolto tutti i corsisti e gli Enti presenti, portando i saluti del presidente dell’Unione Val Nure Valchero, Alessandro Piva, e ringraziando i volontari per l’impegno profuso.

Durante il corso, suddiviso in tre giornate per un totale di circa 24 ore di formazione e addestramento, i volontari conosceranno e approfondiranno i ruoli e le competenze degli Enti che concorrono alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e contrasto alle emergenze nel settore idrico e idrogeologico, come il Comune di Piacenza – Centro Operativo Comunale, Comando Vigili del Fuoco di Piacenza, Aipo, Consorzio di bonifica, Agenzia regionale di Protezione Civile e volontari esperti coinvolti in qualità di docenti al corso.

Inoltre, i volontari impareranno ad utilizzare correttamente e in sicurezza tutte le attrezzature in dotazione al Coordinamento Provinciale di Piacenza, come motopompe da fango, idrovore, pompe sommerse ed applicare tutte le procedure operative d’intervento, come la telonatura a rinforzo degli argini durante forti piene dei fiumi, il controllo e contrasto dei fontanazzi, la creazione di pozzi idraulici ed il posizionamenti dei sacchi di sabbia oppure il monitoraggio degli argini del fiume Po e segnalazione di erosioni o tane di animali che possono portare a cedimenti arginali.

“La partecipazione degli Enti e delle amministrazioni locali alla formazione del volontariato di Protezione Civile – si legge in un comunicato – è sintomo della forte collaborazione tra le strutture, nonché un punto fondamentale per la buona riuscita delle attività di soccorso ed assistenza della popolazione coinvolta e contrasto delle emergenze”.