Shopping all’aria aperta: a Fiorenzuola sabato torna “Affari in centro”

Le prime giornate di sole riaccendono i motori di “Affari in Centro”. Con la primavera riparte infatti a Fiorenzuola d’Arda lo shopping all’aria aperta che scandirà, a cadenza mensile, la bella stagione fino all’arrivo dell’estate. Si parte sabato 11 marzo con la piazza, i vicoli e le strade del centro città pronti ad accogliere residenti e turisti con banchetti all’aperto, vetrine addobbate e la possibilità di trovare occasioni, promozioni e sconti in grado di accontentare tutti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Affari in Centro Commercianti e Ristoratori di Fiorenzuola d’Arda, si ripeterà sabato, sabato 8 aprile, sabato 13 maggio e sabato 10 giugno.

Non si limita però a questi eventi il lavoro di Vetrine in Centro, realtà nata per sostenere e valorizzare le attività del commercio, del turismo e dei servizi di Fiorenzuola D’Arda e per promuovere l’approccio e la scoperta della città da parte di turisti e cittadini anche attraverso la realizzazione di eventi di carattere sociale e culturale.

In calendario sono infatti già segnati due eventi ormai entrati nella tradizione cittadina. Il primo è la Festa dello Sport che si terrà sabato 16 settembre e che vedrà il cuore di Fiorenzuola diventare una “vetrina” per tutte le realtà sportive del territorio con dimostrazioni, saggi, banchetti informativi e iniziative collaterali. Il secondo è Florentia Comics (previsto per sabato 21 e domenica 22 ottobre), evento quest’ultimo che richiama ogni anno un pubblico di appassionati di fumetti, del mondo dei “manga” e di quello dei “cosplay” proveniente anche da altre regioni.

Proseguono infine la campagna di iscrizione all’associazione (in corso in queste settimane con la consegna delle schede a commercianti e ristoratori di Fiorenzuola) e l’attività di comunicazione e promozione condotta sia attraverso i canali tradizionali sia social (quali Internet e social media) grazie alla collaborazione con l’agenzia Mood di Piacenza.