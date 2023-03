Dalla Germania, Lituania e Polonia al Cassinari per una sfilata di pace e rispetto

Una sfilata per dire sì alla pace e per ribadire l’importanza di rispettare l’ambiente che ci circonda. E’ andata in scena ieri, 8 marzo, al liceo Cassinari di Piacenza. Protagonisti studenti provenienti da Germania, Lituania, e Polonia coinvolti nel progetto di scambio culturale “Leaving footprints”, letteralmente “lasciamo le nostre tracce”, nato grazie ai finanziamenti Erasmus. Il progetto terminerà domani sera, 10 marzo, alle 19, con lo spettacolo “Into the dust”, nel quale gli attori della Giorgio Borghetti e Andrea Walts metteranno in scena una rievocazione della strage delle Torri Gemelle del settembre 2001.

