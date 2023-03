Galleria del sole, tradizioni e diverse culture in passerella per celebrare le donne

Colori, tessuti, tradizioni di tantissimi Paesi diversi in passerella, al Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, per rendere omaggio alle donne di tutto il mondo nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna.

A sfilare, indossando gli abiti tipici della propria comunità d’origine, signore, ragazze e bambine che oggi vivono nella nostra città e portano nel cuore le radici della propria famiglia, accanto a operatrici e volontarie. E’ così che la Galleria del Sole, in via Marinai d’Italia, si è trasformata per qualche ora in un caleidoscopio di stili, accompagnando il pubblico presente in un viaggio ideale tra Costa d’Avorio, Nigeria, Burundi, Bosnia, Marocco, Oman, Tunisia, India, Indonesia, Moldavia, Romania e Ucraina.

L’iniziativa, organizzata dal Centro per le Famiglie in collaborazione con l’associazione Sentieri nel Mondo, “è stata occasione – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi – per onorare la Giornata internazionale della Donna riaffermando, al tempo stesso, un messaggio di solidarietà e di pace testimoniato dal dialogo e dall’incontro tra culture diverse, in perfetta armonia tra loro in passerella per richiamare, idealmente, la speranza della convivenza civile tra i popoli. Non solo: alcuni tra i Paesi rappresentati da questi bellissimi vestiti sono purtroppo noti per la difficile condizione della popolazione femminile, in un contesto di oppressione e mancato rispetto dei diritti fondamentali che ci fa sentire, in questa ricorrenza, ancor più consapevoli e vicine. In fondo, non c’è forse metafora più adatta, per definire il ruolo delle donne come costruttrici di un futuro migliore, di quella sartoriale: la pace nasce, in primo luogo, dalla volontà e dal desiderio di tessere relazioni e di ricucire gli strappi. Grazie a tutte le protagoniste che hanno preso parte a questo momento di festa”.