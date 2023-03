I carabinieri del Tuscania nelle parole del generale Carmelo Burgio

Della storia del gruppo di intervento speciale dei carabinieri del Tuscania dal 1980 al 2010, ne parlerà a Piacenza il generale Carmelo Burgio, che nel corso della sua carriera fra i carabinieri ha trascorso undici anni nei reparti paracadutisti dell’Arma, ricoprendo fra gli altri, gli incarichi di comandante di plotone, compagnia, battaglione e reggimento presso i carabinieri Tuscania.

Burgio sarà sabato 11 marzo a Piacenza Expo in via Tirotti 11. L’appuntamento è per le 9.30. Il generale parlerà dei reparti speciali dell’Arma, argomento che conosce per diretta esperienza e per aver scritto numerosi libri che presenterà durante l’incontro, fra i quali: “I ragazzi del Tuscania”, “I carabinieri in Afghanistan”, “Gis”. Lo affiancherà nell’incontro con il pubblico il colonnello Luciano Gavelli, che negli anni ottanta era stato comandante della compagnia carabinieri di Fiorenzuola. L’ingresso è libero e l’incasso per i libri venduti sarà devoluto all’Opera nazionale assistenza orfani militari arma carabinieri.