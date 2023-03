Maria Benedetta Pancera eletta nuova presidente del Consiglio notarile di Piacenza

Maria Benedetta Pancera, 60 anni, è il nuovo presidente del Consiglio notarile di Piacenza, composto da sette membri.

Il Consiglio ha nominato Manfredo Ferrerio segretario, mentre il notaio Carlo Brunetti è rimasto, come già prima, tesoriere.

Il notaio Pancera succede nel ruolo di presidente a Mariarosa Fiengo, che dopo tre mandati ha scelto di non ricoprire la carica anche per il quarto, pur essendo stata rieletta insieme al notaio Mario Onorato nell’ultima assemblea collegiale.

Nata a Piacenza, Maria Benedetta Pancera si è laureata con lode in Giurisprudenza nel 1986 all’Università di Parma, ha iniziato la pratica notarile nello studio del notaio Bongiorno e contemporaneamente ha frequentato le scuole di notariato, in particolare la “Anselmo Anselmi” di Roma; nel 1992 si è trasferita a Udine, città dove ha iniziato la pratica forense superando l’esame di avvocato nel 1996, mentre l’anno successivo ha superato il concorso notarile. Pancera ha avuto la sua prima sede nel dicembre 1997 a Buja, in Friuli Venezia Giulia, quindi il trasferimento a Udine fino al 2006, anno in cui è tornata nella nostra città. Nel Consiglio notarile dal 2013, prima della sua recente elezione come presidente, Pancera è stata tesoriere e dal 2015 segretaria.

