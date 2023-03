Nel cortile di Enaip arriva il murale che racconta il dialogo tra le generazioni

Il cortile dell’ente di formazione Enaip di Piacenza, frequentato da 180 studenti. ora è più accogliente grazie alla presenza del murale Clessidra, realizzato dallo street artist Antonio Cotecchia in collaborazione con la Consulta degli studenti piacentini per la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’opera che racconta il dialogo tra generazioni era stata precedentemente collocata nell’ex convento di Santa Chiara per celebrare i 30 anni della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Il percorso che ha portato alla realizzazione del murale è nato dalla volontà di valorizzare un’idea di dialogo positivo tra la città, il suo passato e il suo futuro – sottolinea Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. – Siamo contenti che quest’opera realizzata da giovani possa essere vista e fruita da altri giovani, in una sorta di passaggio di testimone all’interno della stessa generazione”.

“Molti ragazzi sono fragili o svantaggiati – sottolinea il direttore di Enaip Piacenza, Pietro Natale -, qui possono utilizzare locali dedicati e adeguatamente attrezzati e da ora anche uno spazio esterno sicuramente più accogliente”.

“La collocazione del murale – spiega l’artista Antonio Cotecchia – assolve a pieno quello che per me è l’arte urbana, un messaggio fatto di forme e colore che ritorna alla comunità come qualcosa da contemplare e custodire. Un mezzo, uno stimolo, per i giovani e per chi lo vorrà a fare qualcosa di ancora più grande per la propria comunità”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il vescovo Adriano Cevolotto, Paolo Rizzi, presidente del cda di Enaip, Alessandro Candido, presidente Acli Piacenza e una rappresentanza della Consulta degli studenti.