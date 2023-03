Tir sbanda e finisce contro il cavalcavia: autista incastrato nelle lamiere in A1

È stato molto fortunato a cavarsela solo con qualche botta e un enorme spavento l’autista del camion che in autostrada A1, appena passato l’autogrill di Fiorenzuola (in direzione Bologna), ha sbandato ed è finito contro il pilone di un cavalcavia. L’uomo è rimasto incastrato all’interno della cabina completamente accartocciata, per estrarlo è stato necessario il super lavoro dei vigili del fuoco di Piacenza. I mezzi del 118 hanno poi portato l’autista all’ospedale di Fidenza, le sue condizioni non erano preoccupanti.

Sul posto la polizia stradale, il tratto autostradale tra Fiorenzuola e Fidenza è stato temporaneamente chiuso per consentire il recupero del camion e la rimozione del carico, sparso sulla carreggiata.

IL TRAFFICO IN TEMPO REALE