“Tra il dire e il fare”, a Calendasco 60 ragazzi tra cucina e falegnameria

Circa sessanta ragazzi, una quota molto significativa di tutta la popolazione scolastica locale, ha scelto di mettere da parte computer, videogiochi, compiti o distrazioni da cellulare per ritagliarsi oltre un’ora alla settimana in cui si tirano su le maniche – letteralmente – e si mettono alla prova in attività pratiche, dalla cucina alla falegnameria. A Calendasco sono tornate per i ragazzi delle medie le attività del progetto “Tra il dire e il fare” realizzato dal Comune con il coordinamento dell’associazione La Ricerca.

“Si tratta di una bella iniziativa di cittadinanza attiva, che con pochissima spesa è molto utile alla crescita dei giovani” fa notare il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi. “In questo modo si mettono a contatto generazioni diverse tra loro”. Su questa scia, già a fine mese, i ragazzi che stanno partecipando alle attività saranno nuovamente coinvolti dall’amministrazione comunale proprio in occasione della Fiera del Po: collaboreranno all’allestimento dell’osteria “anni Sessanta” che ritornerà sulla piazza del castello.