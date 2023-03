Mattinata da record al guado di Sigerico: traghettati 55 pellegrini

La Via Francigena l’hanno percorsa un po’ tutta un po’ alla volta, dal Monginevro fino a Roma, ma ancora mancava all’appello uno dei momenti più suggestivi dell’intero tratto, l’attraversamento del fiume Po in barca. E così, ben 55 soci del Cai di Vimercate (Monza Brianza) hanno pensato bene di rimediare e mercoledì mattina hanno costretto a un super lavoro il traghettatore di pellegrini Danilo Parisi al guado di Sigerico, a Calendasco, impegnato in più viaggi fluviale tra Soprarivo e Corte Sant’Andrea per trasportare tutti quanti sulla sponda emiliana.

Nonostante i pellegrini al guado non manchino mai, difficilmente si vedono oltre cinquanta viaggiatori arrivare in una sola mattinata a Soprarivo. Il gruppo del Cai ha percorso a piedi il tratto da Orio Litta (Lodi) a Piacenza, approfittando proprio del taxi fluviale del Comune di Calendasco. “È proprio bello qui” hanno commentato i pellegrini non appena arrivati nel piacentino, prima di scattare una foto ricordo vicino alla colonna che ricorda il transito di Sigerico e San Colombano.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’