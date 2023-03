Ziano, l’Auser trova sede in centro paese e lancia due nuove campagne informative

L’Auser di Ziano ha trovato finalmente una sede in centro paese e lancia due nuove campagne informative. Una è rivolta agli anziani e l’altra riguarda l’uso dei defibrillatori. “A breve intendiamo promuovere una campagna informativa, in collaborazione con l’assistente sociale, per far conoscere in maniera capillare ad ogni anziano del nostro Comune quale è la rete di servizi e di assistenza domiciliare a cui può fare riferimento” dicono le volontarie e i volontari. “Con la Croce Rossa vorremmo inoltre organizzare un corso per l’uso dei defibrillatori e la messa in rete di tutti quelli che sono presenti nel nostro territorio”. Nel frattempo chi ha necessità può contattare l’Auser nel punto informativo aperto al 181 di via Roma. Sono gli stessi locali in uso alla Cgil, dove l’associazione ha trovato casa.

